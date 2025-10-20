Homem é flagrado abandonando cachorros ao lado do Cemitério da Saudade

Direto da redação

Um homem foi flagrado abandonando filhotes de cachorro ao lado do Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra, em um vídeo que circula nas redes sociais. Nas imagens, o motorista de uma Fiorino branca para o veículo, deixa os animais na rua e chega a jogar um dos filhotes contra o chão antes de ir embora, gerando revolta entre moradores e internautas.

A mãe dos filhotes foi atropelada momentos depois e morreu no local. Um dos filhotes foi resgatado por pessoas que passavam pelo local, enquanto outro foi recolhido pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Taboão da Serra, onde recebe cuidados veterinários e aguarda adoção.

A placa do veículo foi identificada pelas imagens e o carro já foi localizado. A Secretaria de Meio Ambiente de Taboão da Serra registrou boletim de ocorrência e acompanha o caso, reforçando a importância de denúncias contra maus-tratos a animais.