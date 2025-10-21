Embu Rodeio Fest 2025 terá Luan Santana, Simone Mendes, Zé Neto & Cristiano e Natanzinho Lima com entrada gratuita

Por Geovanna Matos, na redação

Entre os dias 7 e 15 de novembro, Embu das Artes será palco do Embu Rodeio Fest 2025, que combina shows de música sertaneja, rodeio profissional e atrações para toda a família. O evento acontece no Parque Francisco Rizzo e terá entrada gratuita para o setor pista, mediante retirada antecipada de ingresso solidário.

A programação musical inclui grandes nomes da música brasileira: Luan Santana (07/11), Natanzinho Lima (08/11), Simone Mendes (14/11) e Zé Neto & Cristiano (15/11). Além dos shows, o festival mantém o tradicional rodeio, com peões de destaque nacional realizando montarias durante os dias de evento.

O acesso ao setor pista é gratuito, mas requer cadastro no site da Eventim a partir de terça-feira, 21 de outubro, e a entrega de 1 kg de alimento não perecível no dia do evento. Cada pessoa pode retirar até quatro ingressos, e crianças acima de 6 anos também precisam de ingresso. Outros setores, como frontstage e camarotes, têm ingressos pagos, disponíveis no mesmo site.

O Embu Rodeio Fest busca oferecer entretenimento completo para moradores e visitantes, reunindo música, cultura regional e atividades familiares em um único evento.

Serviço

Embu Rodeio Fest 2025

📅 Data: 07 a 15 de novembro de 2025

📍 Local: Parque Francisco Rizzo – R. Alberto Giosa, 300 – Centro, Embu das Artes – SP

🎟️ Ingressos gratuitos e pagos: Eventim