Itapecerica da Serra oferece cursos gratuitos de culinária com inscrições até 28 de outubro

A Prefeitura de Itapecerica da Serra está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de culinária, voltados à capacitação profissional e geração de renda. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho e as inscrições seguem até o dia 28 de outubro.

Os cursos serão realizados de forma presencial, no Banco de Alimentos, localizado na Rua Fazenda Paraíso, 251, Parque Paraíso. As vagas são limitadas.

Curso: Aprenda a Fabricar e Vender Massas Frescas

Período: de 4 a 26 de novembro

Dias: de terça a sexta-feira

Horário: das 9h às 12h

Curso: Prepare e Venda Docinhos Clássicos para Festas

Período: de 4 a 18 de novembro

Dias: de terça a sexta-feira

Horário: das 13h às 16h

📞 Inscrições e mais informações: (11) 4668-9504 / 9310