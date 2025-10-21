loader-image
temperature icon 18°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Itapecerica da Serra oferece cursos gratuitos de culinária com inscrições até 28 de outubro

Compartilhar notícia

Direto da redação 

A Prefeitura de Itapecerica da Serra está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de culinária, voltados à capacitação profissional e geração de renda. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho e as inscrições seguem até o dia 28 de outubro.

Os cursos serão realizados de forma presencial, no Banco de Alimentos, localizado na Rua Fazenda Paraíso, 251, Parque Paraíso. As vagas são limitadas.

Curso: Aprenda a Fabricar e Vender Massas Frescas

  • Período: de 4 a 26 de novembro

  • Dias: de terça a sexta-feira

  • Horário: das 9h às 12h

Curso: Prepare e Venda Docinhos Clássicos para Festas

  • Período: de 4 a 18 de novembro

  • Dias: de terça a sexta-feira

  • Horário: das 13h às 16h

📞 Inscrições e mais informações: (11) 4668-9504 / 9310

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.