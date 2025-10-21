Homem é preso em flagrante ao tentar furtar carro na Av. Laurita Ortega Mari

Direto da redação

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (20) após ser flagrado tentando furtar um carro na Avenida Laurita Ortega Mari, em Taboão da Serra. A prisão aconteceu por volta das 3h03, durante patrulhamento da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais avistaram o suspeito mexendo no porta-malas de um veículo Nissan Sentra, de cor cinza. Ao perceber a presença da viatura, o homem foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Questionado, ele afirmou ser o dono do automóvel, porém não possuía as chaves.

Diante da desconfiança, a equipe policial fez contato com uma residência próxima e localizou o verdadeiro proprietário, que confirmou ser o dono do carro. O suspeito acabou recebendo voz de prisão em flagrante por tentativa de furto e foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, junto com o veículo.

A autoridade policial de plantão confirmou a prisão e o homem permaneceu detido à disposição da Justiça.