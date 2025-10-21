Homem que abandonou cães em Taboão da Serra é procurado pela Polícia Civil e será indiciado por maus-tratos

Direto da redação

A Polícia Civil de Taboão da Serra está à procura de um homem flagrado abandonando três cães próximo ao Cemitério da Saudade, na Rua Victor Campisi, 540, no Parque Industrial das Oliveiras. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (20) e ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de vídeos mostrando o ato de abandono.

Nas imagens, o suspeito estaciona uma Fiorino branca, retira uma cadela e dois filhotes do porta-malas e chega a arremessar um dos filhotes contra o chão antes de deixar o local. A mãe dos filhotes foi atropelada momentos depois e morreu no local.

Um dos filhotes foi resgatado por pessoas que passavam pela rua, enquanto o outro foi recolhido pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), recebeu atendimento veterinário e aguarda adoção. Um dos filhotes já encontrou um novo lar.

A Secretaria de Meio Ambiente de Taboão da Serra registrou o boletim de ocorrência e acompanha o caso de perto. O secretário Bruno Almeida afirmou que o homem será responsabilizado: “Não vamos aceitar maus-tratos nem abandono em Taboão da Serra. Esse cidadão será indiciado. Infelizmente, a mãe dos filhotes faleceu, mas os filhotes receberam atendimento. Um já foi adotado e o outro aguarda um novo lar.”

O caso é enquadrado como crime de maus-tratos e abandono de animais, previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que prevê pena de até cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda de animais.

A população pode denunciar casos de maus-tratos e abandono de animais pelo telefone 153, canal da Guarda Civil Municipal. A Polícia Civil segue à procura do suspeito para que ele seja indiciado e responsabilizado legalmente.