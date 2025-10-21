Empresários se unem em encontros mensais e criam a Associação Líder Taboão

Direto da Redação – 21 de outubro de 2025

Durante o 3º Encontro de Empresários de Taboão da Serra, ocorrido na última sexta-feira (17), foi lançada a Associação Líder Taboão, que tem como objetivo se transformar numa rede sólida para auxiliar no crescimento empresarial através de apoio, networking e a divulgação do trabalho das empresas do município.

A Líder Taboão será presidida por Robson Nunes, que encabeçou essa união de empresários e empreendedores em reuniões mensais.

“Percebo de perto as dificuldades que cada empresário enfrenta, e é justamente por isso que acredito nesta união. Juntos, formamos uma rede sólida de apoio e networking, voltada ao crescimento, à troca de experiências”, afirma Nunes.

E para fortalecer ainda mais essa troca de experiência, a Líder Taboão convida empresários e empreendedores para participarem das reuniões mensais. “Nosso trabalho é para unir os empreendedores locais”.

Quem desejar conhecer um pouco mais sobre esse trabalho pode chamar o presidente da Associação Líder Taboão, Robson Nunes, no whatsapp (11) 94742-3935, ou pelas redes sociais @lider.empresarios