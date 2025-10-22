Morre aos 43 anos o pastor Robertt Marques fundador do ministério Cultura do Reino em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

Nesta terça-feira (21) faleceu o pastor e escritor Robertt Marques, fundador do ministério Cultura do Reino, em Taboão da Serra, aos 43 anos. Ele lutava contra um câncer no pulmão e compartilhava nas redes sociais sua fé e experiência durante o tratamento.

O ministério publicou um comunicado emocionado em seu Instagram:

“Com profundo pesar, nos despedimos do nosso querido pastor Robertt Marques, um homem que viveu com intensidade e propósito, sempre consciente de que cada dia era um presente de Deus. Sua vida foi um reflexo do amor e da sabedoria do Senhor, ele nos ensinou a olhar para o alto, a caminhar com fé e a lembrar que somos apenas peregrinos nesta terra. Hoje, ele completa menos um dia na terra e mais um na eternidade, onde não há dor nem despedidas, apenas a plenitude da presença de Cristo. Seu legado permanece vivo em cada vida alcançada, em cada palavra semeada, em cada coração transformado. Jesus é o suficiente.”

Robertt Marques foi diagnosticado com carcinoma pulmonar em setembro, após apresentar sintomas como tosse persistente, falta de ar e perda de peso. Durante o tratamento, permaneceu internado por alguns dias e recebeu apoio de familiares, amigos e fiéis de todo o país.

O pastor deixa a esposa Érika e quatro filhos. Ele era conhecido por suas mensagens de fé, acolhimento e inspiração para a comunidade do ministério Cultura do Reino.

O velório será realizado nesta quarta-feira (22), das 12h às 15h, no Cemitério e Crematório Valle dos Reis, em Taboão da Serra (SP).