Hapvida abre vagas de emprego em diversas áreas em Taboão da Serra com benefícios e plano de carreira

Por Samara Matos, na redação

A operadora de saúde Hapvida está com vagas de emprego disponíveis em Taboão da Serra. Os interessados podem se candidatar diretamente pela plataforma Gupy, página oficial de seleção da empresa. Entre as oportunidades estão Auxiliar Administrativo, Técnico de Enfermagem e Enfermeiro Hospitalar.

A empresa oferece benefícios como plano de saúde e odontológico, vale alimentação/refeição, vale transporte, seguro de vida, parcerias com academias e instituições de ensino, além de um plano de carreira estruturado.

Além de Taboão da Serra, a Hapvida possui vagas em várias cidades de São Paulo, incluindo capital, Osasco, Campinas, Santo André e Sorocaba. A operadora também reforça o compromisso com diversidade e inclusão, incentivando todos os perfis a se candidatarem.