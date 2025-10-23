Cantora Gospel Yah Dias lança nova música “Enquanto Eu Respirar” [Clique e ouça a Canção]

Por Allan dos Reis, no Parque das Hortênsias
Taboão da Serra, 23 de outubro de 2025
A cantora gospel Yah Dias lançou no dia 11 de outubro sua nova música, “Enquanto Eu Respirar”, que fala sobre a vontade perfeita de Deus. No mesmo dia ela subiu ao palco durante a Marcha Para Jesus de Taboão da Serra, que também teve outras atrações como Ton Carfi, Bruna Karla, Sarah Fernandes, Renascer Praise entre outros artistas.
“Foi uma honra! A primeira vez na Marcha de Taboão da Serra, com certeza foi uma experiência incrível, algo que marcou meu coração. Senti a presença do Espírito Santo de uma forma muito especial. Estar com pessoas reunidas, adorando e declarando o nome de Jesus, foi emocionante demais. Sou muito grata a Deus por essa oportunidade e por tudo o que Ele fez naquele dia”, diz Yah.
Sobre sua nova canção, ela afirma que a “nova música fala sobre a bondade e a vontade perfeita de Deus” e que “muitas vezes passamos por momentos difíceis e não entendemos o porquê, mas essa canção lembra que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável e que temos um futuro de bençãos e vitórias reservados para quem crê e quem confia na vontade Dele”, completou.
Mas essa não é sua primeira canção. “Atualmente eu tenho 07 canções, todas disponíveis no YouTube e nas plataformas digitais. Cada uma delas tem uma mensagem de fé, entrega e confiança em Deus. Também compartilho trechos e momentos de bastidores nas minhas redes sociais — tudo com muito amor, pra tocar o coração de quem ouvir”, encerrou a cantora Yah Dias.
OUÇA A CANÇÃO ABAIXO:
Yah Dias – Enquanto Eu Respirar
Suas obras não tem fim
Seu amor é incomparável
És a nossa proteção
Tua vontade é perfeito e agradável
E não há nada que se compare a ti
E não há nada que possa te resistir
Sua graça e misericórdia
É o que nos sustenta
Enquanto eu respirar
Louvarei ao Senhor
Enquanto eu respirar
Cantarei suas bênçãos
Enquanto eu respirar
Me alegrarei e ti
És o Alfa e o Omega
O princípio e o fim
(Yah Dias Oficial – Compositores: Yah Dias/ Adrian Camargo Ferderle / William Miguel Soares)