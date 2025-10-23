Cantora Gospel Yah Dias lança nova música “Enquanto Eu Respirar” [Clique e ouça a Canção]

Por Allan dos Reis, no Parque das Hortênsias

Taboão da Serra, 23 de outubro de 2025

A cantora gospel Yah Dias lançou no dia 11 de outubro sua nova música, “Enquanto Eu Respirar”, que fala sobre a vontade perfeita de Deus. No mesmo dia ela subiu ao palco durante a Marcha Para Jesus de Taboão da Serra, que também teve outras atrações como Ton Carfi, Bruna Karla, Sarah Fernandes, Renascer Praise entre outros artistas.

“Foi uma honra! A primeira vez na Marcha de Taboão da Serra, com certeza foi uma experiência incrível, algo que marcou meu coração. Senti a presença do Espírito Santo de uma forma muito especial. Estar com pessoas reunidas, adorando e declarando o nome de Jesus, foi emocionante demais. Sou muito grata a Deus por essa oportunidade e por tudo o que Ele fez naquele dia”, diz Yah.

Sobre sua nova canção, ela afirma que a “nova música fala sobre a bondade e a vontade perfeita de Deus” e que “muitas vezes passamos por momentos difíceis e não entendemos o porquê, mas essa canção lembra que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável e que temos um futuro de bençãos e vitórias reservados para quem crê e quem confia na vontade Dele”, completou.

Mas essa não é sua primeira canção. “Atualmente eu tenho 07 canções, todas disponíveis no YouTube e nas plataformas digitais. Cada uma delas tem uma mensagem de fé, entrega e confiança em Deus. Também compartilho trechos e momentos de bastidores nas minhas redes sociais — tudo com muito amor, pra tocar o coração de quem ouvir”, encerrou a cantora Yah Dias.

OUÇA A CANÇÃO ABAIXO:



Yah Dias – Enquanto Eu Respirar

Suas obras não tem fim

Seu amor é incomparável

És a nossa proteção

Tua vontade é perfeito e agradável

E não há nada que se compare a ti

E não há nada que possa te resistir

Sua graça e misericórdia

É o que nos sustenta

Enquanto eu respirar

Louvarei ao Senhor

Enquanto eu respirar

Cantarei suas bênçãos

Enquanto eu respirar

Me alegrarei e ti

És o Alfa e o Omega

O princípio e o fim

(Yah Dias Oficial – Compositores: Yah Dias/ Adrian Camargo Ferderle / William Miguel Soares)