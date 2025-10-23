Dr. Bactéria lança livro com participação do taboanense Dr. Ronaldo Dias

Por Cléo Ramos/Divulgação

Reconhecido nacionalmente pelo trabalho dedicado à educação sanitária e à promoção da saúde preventiva, Roberto Figueiredo, o Dr. Bactéria, lançará nesta quarta-feira (22) o livro “Saúde em Foco”, publicado pela Editora Literare Books. O evento de lançamento acontecerá às 19h, no Shopping Iguatemi Alphaville, reunindo autores convidados, profissionais da área da saúde e personalidades comprometidas com a divulgação científica e o bem-estar social.

Entre os coautores está o taboanense Dr. Ronaldo Dias, dentista e CEO da Nop Odonto, que assina um dos capítulos da obra. Reconhecido por sua atuação ética e engajada, ele é um dos principais idealizadores da campanha solidária nacional de prevenção ao câncer bucal, iniciativa que há anos percorre o país levando informação, exames gratuitos e ações educativas à população.

No capítulo escrito por ele, Dr. Ronaldo compartilha suas vivências profissionais e reflexões sobre a importância do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo com a saúde bucal. Em suas palavras, a prevenção deve ser tratada como um ato de amor e responsabilidade. “A informação transforma. Quando levamos conhecimento, damos às pessoas a chance de se cuidar antes que a doença se manifeste”, afirma.

A participação do dentista taboanense em “Saúde em Foco” reforça seu compromisso em unir odontologia, humanidade e ação social. Sua presença na obra destaca também o papel fundamental dos profissionais que, além da prática clínica, se dedicam a promover conscientização e acesso à saúde de qualidade.

O livro reúne diferentes vozes e experiências que, sob a curadoria de Dr. Bactéria, ilustram o quanto o conhecimento, quando compartilhado, pode impactar positivamente a vida das pessoas. Com linguagem acessível e conteúdo inspirador, “Saúde em Foco” promete se tornar uma leitura essencial para quem acredita que cuidar é, acima de tudo, um gesto de transformação social.