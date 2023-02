Câmara realiza audiência pública para prestação de contas da Prefeitura de Taboão da Serra nesta sexta (24)

Da CMTS

Nesta sexta-feira, dia 24, às 18h, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento realiza audiência pública para a prestação de contas e demonstração por parte da Prefeitura de Taboão da Serra do cumprimento das metas fiscais relativas ao 3º quadrimestre de 2022. A reunião acontece no plenário da Câmara Municipal.

A apresentação dos dados atende à Lei Complementar 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e tem por objetivo demonstrar os investimentos e gastos por parte da prefeitura relativos ao Orçamento Municipal no período.

A Comissão é composta pelos vereadores Marcos Paulo – Paulinho (presidente), Gallo (vice) e Joice Silva (membro).

Todo cidadão pode participar dos trabalhos com direito à perguntas sobre a execução do orçamento da cidade. A audiência terá transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do Poder Legislativo.

SERVIÇO:

Audiência pública para prestação de contas da Prefeitura – 3º quadrimestre de 2022

Sexta-feira, dia 24, às 18h

Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Estrada São Francisco, 2013 – Jd. Helena

www.camarataboao.sp.gov.br

(11) 4788-9300