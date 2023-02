Veja como fazer doação às vítimas das enchentes no Litoral Norte

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra podem realizar doações às vítimas que foram atingidas pelas fortes chuvas que atingiu o litoral norte de São Paulo. Você pode doar água mineral, alimentos não-perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas em bom estado e rações para animais.

As doações devem ser entregues até domingo (26) no Shopping Taboão, na urna em frente à Drogaria SP. A ação é realizada pela @uniaosporg em parceria com vários shoppings.

SERVIÇO:

Doação para vítimas das chuvas

Até 26 de fevereiro (domingo)

Ponto de coleta: urna localizada em frente à Drogaria SP do Shopping Taboão

Endereço: Rodovia Régis Bittencourt, 2643 – Jardim Helena