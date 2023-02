Produtor Cultural Ricardo Da Hora participa do “Podcast Na Redação” nesta quinta (23)

Direto da redação

O convidado nesta quinta-feira (23) do Taboão em Foco para participar do “Podcast Na Redação” é o produtor cultural e professor de dança, Ricardo Da Hora. A entrevista terá transmissão ao vivo pelo nosso canal no Youtube a partir das 20h.

Da Hora tem em seu currículo a produção artística do Rodeio de Taboão, os campeonatos de dança no Shopping Taboão e no antigo Rei do Peixe, entre tantas produções, que ele vai compartilhar durante a live.

PODCAST NA REDAÇÃO com Ricardo Da Hora (Produtor Cultural)

Dia: 16 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 20h

Transmissão: https://www.youtube.com/tvtaboaoemfoco