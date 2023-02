Feriado de carnaval tem 191 acidentes e duas mortes na Rodovia Régis Bittencourt

Da Arteris

Entre os dias 17 e 22 de fevereiro (até meio-dia), as equipes da Arteris Régis Bittencourt prestaram 2.372 atendimentos na rota de ligação entre as capitais São Paulo e Curitiba via BR-116.

Entre as principais demandas, estiveram os chamados para suporte em panes mecânicas – com 661 acionamentos. Para situações de acidentes, foram 191 acionamentos – com registro de duas vítimas fatais.

Em relação ao volume de tráfego, o movimento foi 1,5% maior do que o registrado em dias normais no acumulado.