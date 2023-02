Rua Ernesto Rosa da Fonseca no Parque Pinheiros é recapeada

Direto da redação

A Rua Ernesto Rosa da Fonseca, no Parque Pinheiros, está recebendo um novo recapeamento asfáltico, realizado pela empresa Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) em parceria com a Prefeitura de Taboão da Serra.

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMO) informou que a obra que está em andamento, já está perto do fim, e assim, garantirá mais segurança aos motoristas, pedestres e demais pessoas que trafegam pela região.

“A Rua Ernesto Rosa da Fonseca é muito importante para a cidade, pois está localizada em uma região movimentada por conta das moradias e comércios próximos ao local. Nossa gestão tem a preocupação de proporcionar uma cidade cada vez mais agradável e segura para todos e vamos continuar firmando parcerias e promovendo ações que tragam benefícios à população”, disse o prefeito Aprígio.

“Essa parceria com a Sabesp tem resultado no recape de diversas vias que antes receberam obras da companhia e ficaram com o asfalto danificado. Estamos acompanhando os trabalhos que estão sendo executados para garantir cada vez mais segurança aos munícipes”, afirmou o secretário de Obras e Infraestrutura, Ricardo Rezende.