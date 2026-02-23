Câmara realiza audiências de Saúde e Finanças nesta terça (24) e quarta (25) de fevereiro

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza nesta semana duas importantes audiências públicas para a prestação de contas da Prefeitura sobre o 3º quadrimestre de 2025. Na terça-feira, dia 28, a audiência será realizada pela Secretaria de Saúde. Na quarta-feira, dia 25, a audiência é para a Secretaria da Fazenda demonstrar – por parte do Executivo – o cumprimento das metas fiscais.

Todo cidadão pode participar dos trabalhos com direito a perguntas e sugestões. As duas audiências públicas serão transmitidas pelo canal do youtube da Câmara Municipal de Taboão da Serra.

A Comissão de Saúde da Câmara Municipal é composta pelos vereadores Enfermeiro Rodney (presidente), Donizete (vice-presidente) e Professora Najara Costa (membro).

Já a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal é composta pelos vereadores Celso Gallo (presidente), Dídio Conceição (vice-presidente) e Wanderley Bressan (membro).

As duas audiências públicas atendem a lei complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e permite que vereadores e a população tenham acesso aos dados de saúde e financeiros do município.

SERVIÇO:

Audiência Pública para Prestação de Contas da Secretaria de Saúde (3º Quadrimestre de 2025)

Terça-feira (dia 24) / 18h / Aberto ao público

Audiência Pública para Prestação de Contas da Secretaria da Fazenda (3º Quadrimestre de 2025)

Quarta-feira (dia 25) / 18h / Aberto ao público

Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena

www.camarataboao.sp.gov.br

(11) 4788-9300