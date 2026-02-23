Cursos gratuitos nos polos culturais de Taboão da Serra têm inscrições abertas até 27 de fevereiro

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra anunciou que as inscrições para cursos gratuitos nos polos culturais do município estão abertas até o dia 27 de fevereiro. As aulas começam no dia 2 de março e abrangem uma variedade de atividades artísticas, esportivas e culturais voltadas para todas as idades.

Organizados pelos polos culturais CEMUR, Arena e CSU, além da Escola Municipal de Artes do Parque das Hortênsias, os cursos oferecem opções que vão desde música e teatro até karatê, dança e xadrez — com turmas presenciais distribuídas estrategicamente pela cidade.

Cursos por polo

No Polo CEMUR, localizado no Jardim Bontempo, as vagas estão abertas para os cursos de música, desenho, teatro e artes visuais. Já no Polo Arena, no Jardim Record, as oportunidades incluem capoeira, teatro e música.

O Polo CSU, no Parque Pinheiros, concentra o maior número de atividades: são vagas disponíveis em karatê, dança afro-brasileira, violão, percussão, xadrez e sertanejo.

Inscrições e documentos

Para se inscrever presencialmente em qualquer um desses polos, os interessados devem levar:

Documento oficial com foto e CPF (original e cópia simples);

Foto 3×4;

Comprovante de residência.

Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsável no momento da inscrição.

Inscrições online no Polo Parque das Hortênsias

A Escola Municipal de Artes – Polo Parque das Hortênsias oferece inscrições somente online, pelo site oficial da Secretaria de Cultura. Ainda há vagas nos cursos de sapateado, dança contemporânea, danças urbanas e dança afro-brasileira, voltados para crianças de 7 a 10 anos e jovens de 11 a 17 anos.

Segundo a Prefeitura, devido à alta demanda, algumas turmas já estão com as vagas completas. Caso o sistema indique que “não há vagas disponíveis para sua faixa etária”, significa que o curso desejado já atingiu sua capacidade para o semestre.

Serviço

Inscrições para cursos em polos culturais

Escola Municipal de Artes – Polo CEMUR

Cursos: Música, Desenho, Teatro e Artes Visuais.

Rua Levi de Souza e Silva, 33B – Jardim Bontempo

Telefone: 4786-3789

Polo Arena

Cursos: Capoeira, Teatro e Música

Estr. Tenente José Maria da Cunha, 521 – Jardim Record

Polo CSU

Cursos: Karatê, Dança Afrobrasileiras, Violão, Percussão, Xadrez e Sertanejo

Alameda Expedito Constantino de Lima, 195 – Parque Pinheiros

Escola Municipal de Artes – Polo Parque das Hortênsias

Cursos: Sapateado, Contemporâneo, Danças Urbanas e Dança Afrobrasileira

Inscrições em: https://sec.ts.sp.gov.br/escola-de-cultura/

Rua Paulina Ortega, 536 – Jardim Monte Alegre