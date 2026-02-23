loader-image
Fio com corrente elétrica pega fogo em via pública em Taboão da Serra

Na noite desta segunda-feira (23), moradores relataram que um fio com corrente elétrica estourou e pegou fogo naRua São Pedro, no Jardim São Pedro, em Taboão da Serra.

Segundo as informações, o fio permaneceu energizado e em chamas por cerca de 45 minutos, oferecendo risco a pedestres e motoristas. A ocorrência foi registrada na região do Jardim São Salvador, próximo à Estrada Kizaemon Takeuti.

Até o momento do relato, moradores afirmaram que nenhuma equipe havia comparecido ao local para conter a situação e pediram providências urgentes para evitar acidentes.

