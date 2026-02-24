Denúncia aponta cachorro abandonado e em situação de maus-tratos em Taboão da Serra

Direto da redação

Uma denúncia de maus-tratos contra um cachorro tem gerado comoção nas redes sociais em Taboão da Serra. O caso foi divulgado pela influenciadora Amanda Busnello, que relatou que o animal estaria abandonado há aproximadamente dois anos dentro de um imóvel localizado na Rua Gonçalves Dias, nº 1194, no Jardim Margarida.

Segundo informações repassadas por moradores, o cachorro vive sozinho no local e só permanece vivo porque vizinhos jogam água e comida por cima do muro. Nos últimos dias, a situação teria se agravado: o animal estaria doente, chorando constantemente — principalmente durante a noite — e visivelmente debilitado, demonstrando sofrimento prolongado.

Na publicação, a influenciadora classificou a situação como crueldade e pediu ajuda para que ONGs, protetores independentes ou autoridades competentes realizem o resgate e adotem as medidas necessárias