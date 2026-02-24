Curso de Ovos de Páscoa e Bombons Artesanais tem inscrições abertas de 24 a 27 de fevereiro em Itapecerica da Serra

Direto da redação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra abriu inscrições para o curso gratuito de Fabricação de Ovos de Páscoa e Bombons Artesanais, voltado à qualificação profissional e à geração de renda. O prazo para se inscrever vai de 24 a 27 de fevereiro de 2026, com aulas programadas para o início de março.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na Secretaria, localizada na Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135, no Centro, ou pelos telefones (11) 4668-9504 e (11) 4668-9310.

As aulas acontecerão entre os dias 2 e 6 de março de 2026, no Banco de Alimentos, situado à Rua Fazenda Paraíso, 251, no Parque Paraíso. Serão oferecidas duas turmas, com 20 vagas cada, nos horários das 9h às 12h ou das 13h às 16h.

Com carga horária total de 24 horas, o curso abordará técnicas práticas para a fabricação de ovos de Páscoa e bombons artesanais, criando oportunidades de empreendedorismo e complemento de renda para os participantes.

A iniciativa é realizada por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho e tem como objetivo capacitar moradores interessados em aprender técnicas artesanais para produção de chocolates, especialmente no período da Páscoa, quando a demanda pelo produto aumenta.

Serviço

Curso de Fabricação de Ovos de Páscoa e Bombons Artesanais

Inscrições: 24 a 27 de fevereiro de 2026

Local: Secretaria do Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho

Endereço: Av. Eduardo Roberto Daher, 1135 – Centro

Telefones: (11) 4668-9504 | (11) 4668-9310

Aulas: 2 a 6 de março de 2026

Local: Banco de Alimentos

Endereço: Rua Fazenda Paraíso, 251 – Parque Paraíso

Horários: 9h às 12h ou 13h às 16h