Operação Presente de Grego cumpre mandados em Taboão da Serra contra grupo suspeito de golpes milionários

Direto da redação

A cidade de Taboão da Serra está entre os alvos da segunda fase da Operação Presente de Grego, deflagrada na manhã desta terça-feira (24) pela Polícia Civil de Mato Grosso. A ação investiga um grupo criminoso suspeito de aplicar o chamado “golpe do falso presente”, que causou prejuízo superior a R$ 160 mil a vítimas de Cuiabá.

Além de Taboão da Serra, os mandados também são cumpridos em São Paulo. Ao todo, a Justiça expediu 36 ordens judiciais, sendo 11 mandados de prisão preventiva, 11 de busca e apreensão e 26 determinações de bloqueio de bens e valores, que somam aproximadamente R$ 55 mil.

Como funcionava o golpe

Segundo as investigações, os criminosos simulavam a entrega de presentes, principalmente em datas comemorativas. Durante a falsa entrega, informavam a necessidade de pagamento de uma suposta taxa, geralmente cobrada por meio de máquina de cartão.

No momento da transação, as vítimas eram induzidas ao erro ou tinham o equipamento manipulado, resultando em cobranças muito superiores ao valor informado inicialmente. Todas as vítimas identificadas até o momento são moradoras de Cuiabá.

Grupo atuava de forma organizada

A Polícia Civil identificou que o esquema possuía divisão de funções. Um núcleo era responsável pela abordagem direta das vítimas, enquanto outro cuidava da movimentação financeira, incluindo fornecimento de contas bancárias, pulverização dos valores e ocultação do dinheiro obtido de forma ilícita.

Os prejuízos já identificados ultrapassam R$ 160 mil, conforme apuração parcial da polícia.

Investigações continuam

A operação é conduzida pela Delegacia Especializada de Estelionatos e Outras Fraudes de Cuiabá, com apoio da Polícia Civil de São Paulo. Esta fase é um desdobramento da primeira etapa da operação, realizada em fevereiro de 2025, quando um dos principais executores do esquema foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações seguem para identificar novas vítimas, aprofundar a análise patrimonial dos investigados e garantir a responsabilização completa dos envolvidos.

Origem do nome da operação

O nome Operação Presente de Grego faz referência à expressão da mitologia grega que simboliza algo aparentemente vantajoso, mas que esconde uma armadilha — assim como o golpe investigado.