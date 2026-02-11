Caminho da Capacitação: Primeira-dama de Taboão, Kamila Bogalho é recebida pela presidente do Fundo Social de São Paulo

Da assessoria de imprensa

A primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, se reuniu nesta quarta-feira (11), no Palácio dos Bandeirantes, com a primeira-dama Taboão da Serra, Kamila Bogalho, para o encerramento de ciclos recentes dos programas de qualificação profissional do Fundo Social, o Caminho da Capacitação e as Escolas de Qualificação Profissional.

O encontro reuniu representantes de outros 13 municípios participantes das etapas realizadas entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. A agenda teve como foco a apresentação dos resultados na Grande São Paulo e em cidades do entorno, além da troca de experiências, avaliação dos impactos locais e alinhamento das próximas ações. A iniciativa reforça a parceria entre o Governo do Estado e as administrações municipais na ampliação da qualificação profissional gratuita e na promoção da geração de renda e do desenvolvimento social.

Durante a reunião, as gestoras compartilharam avaliações sobre a execução dos cursos, a adesão da população e os impactos nas cidades atendidas. Cristiane Freitas destacou a importância do diálogo com os municípios para o aprimoramento contínuo das políticas públicas.

“Nosso objetivo é garantir que os programas realmente transformem realidades. Quando ouvimos as primeiras-damas, que abraçam esses projetos em cada município, conseguimos compreender melhor as demandas de quem está na ponta. É a partir dessa escuta que conseguimos oferecer capacitações que geram oportunidades reais”, afirmou.

A primeira-dama de Taboão da Serra, Kamila Bogalho, também ressaltou os impactos da iniciativa na cidade. “Este é um encontro de extrema importância para todos, pois é um momento de troca, de discussões relevantes para o nosso município”, disse.

“Agradeço ao convite feito pela primeira-dama do Estado e pela oportunidade de estar com essas mulheres tão significativas para suas cidades. Com isso, trago outras visões também que podem nos auxiliar na gestão do Fundo Social de Taboão da Serra”, finalizou a presidente.

Participaram da reunião as primeiras-damas de Arujá; Francisco Morato; Hortolândia; Itaquaquecetuba; Juquitiba; Mauá; Osasco; Poá; Rio Grande da Serra; Santo André; Suzano; Taboão da Serra; Vargem Grande Paulista; e Ribeirão Pires.

Caminho da Capacitação

O Caminho da Capacitação, iniciativa do Fundo Social de São Paulo, oferece cursos gratuitos de qualificação profissional em carretas adaptadas como salas de aula móveis. A proposta é levar formação prática e teórica diretamente aos municípios, ampliando as oportunidades de inserção e recolocação no mercado de trabalho.

Nos três ciclos mais recentes, o programa contemplou 30 municípios da Grande São Paulo, com cursos estruturados de acordo com as demandas locais de empregabilidade, e formou 1.127 pessoas. Desde o início da iniciativa, 194 municípios foram atendidos e mais de 8,7 mil alunos concluíram as capacitações.

O projeto integra o SuperAção SP, programa do Governo do Estado voltado à geração de renda e à superação da pobreza, com a meta de beneficiar mais de 100 mil famílias até 2026. Informações sobre cursos, datas e novos ciclos estão disponíveis no site do programa: http://www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br/.