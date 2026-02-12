loader-image
Carnaval e aniversário de Taboão da Serra suspendem expediente na Prefeitura até 20 de fevereiro

Da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra suspenderá o expediente nas repartições públicas municipais entre os dias 16 e 20 de fevereiro, conforme o Calendário Administrativo do Poder Executivo, estabelecido pelo Decreto Municipal nº 228/2025.

Segundo a administração municipal, os dias 16, 17, 18 e 20 serão de ponto facultativo, em razão do Carnaval. Já o dia 19 de fevereiro será feriado municipal, em celebração aos 67 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

Durante o período, serviços essenciais, como Prontos Socorros, segurança, salvamento e serviços funerários, seguirão funcionando normalmente em regime de escala.
Os demais atendimentos à população serão retomados na segunda-feira, 23 de fevereiro.

Além disso, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, a Praça Nicola Vivilechio será palco do Carnaval da Folia, com shows gratuitos e programação para toda a família.

