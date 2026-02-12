PRF inicia Operação Carnaval 2026 nas rodovias federais de SP nesta sexta-feira (13)

Direto da redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (13) a Operação Carnaval 2026 nas rodovias federais que cortam o estado de São Paulo. A ação segue até a quarta-feira (18) e integra o Programa Rodovida 2025/2026, com foco na redução de acidentes e no combate à embriaguez ao volante durante o feriado prolongado.

Durante o período, a PRF irá intensificar a fiscalização, principalmente em relação ao consumo de álcool por motoristas, considerado um dos principais fatores de risco para acidentes graves. Também serão alvo das ações excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, além do não uso do cinto de segurança e de dispositivos de retenção para crianças.

No Carnaval de 2025, as rodovias federais que cortam o estado de São Paulo registraram 78 acidentes, com 89 pessoas feridas e uma morte, o que reforça a necessidade de fiscalização e conscientização dos condutores.

Restrição de tráfego para veículos de carga

Durante o Carnaval, haverá restrição temporária de tráfego para veículos de carga em rodovias federais de pista simples no estado de São Paulo. A medida busca melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança viária.

A restrição vale para veículos ou combinações que ultrapassem:

2,60 m de largura

4,40 m de altura

19,80 m de comprimento

58,5 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC)

Horários de restrição:

Sexta-feira (13): das 16h às 22h

Sábado (14): das 6h às 12h

Terça-feira (17): das 16h às 22h

Quarta-feira (18): das 6h às 12h

Tráfego intenso e orientações aos motoristas

A expectativa é de que cerca de 4 milhões de veículos circulem pelas rodovias federais paulistas durante o feriado. A PRF orienta que os motoristas evitem os horários de maior movimento, especialmente na sexta-feira à tarde e no retorno do feriado.

A PRF reforça a importância da direção responsável, do respeito às leis de trânsito e do planejamento da viagem. Em casos de emergência, o atendimento pode ser acionado pelo telefone 191.