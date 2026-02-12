Veja as ruas que estarão fechadas no entorno da Praça Nicola Vivilechio durante o Taboão Folia 2026

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra preparou um esquema especial de mobilidade urbana para o Taboão Folia 2026, que acontece de 13 a 17 de fevereiro, na Praça Nicola Vivilechio, no Jardim Bontempo. O evento é gratuito e contará com shows e atrações para toda a família.

A operação será coordenada pela Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana (SETRAM) e tem como objetivo garantir a segurança viária de foliões, moradores e motoristas que circulam pela região. As interdições no entorno da praça podem começar já nesta sexta-feira (13).

Segundo o secretário da pasta, Marcos Paulo de Oliveira, as alterações no trânsito variam de acordo com a programação e a estimativa de público. “As interdições variam conforme a programação e a estimativa de público em cada dia. Nossos agentes de trânsito estarão no local para auxiliar a população e garantir a segurança viária de todos”, afirmou.

Interdições parciais

Em caso de interdição parcial, haverá fechamento da lateral da Praça Nicola Vivilechio e do acesso à Rua Levi de Souza e Silva. Permanecerão abertas a Rua Elizabetta Lips e a Avenida Dr. José Maciel.

As linhas de ônibus que contornam a praça seguirão desvio pela Rua do Tesouro, Avenida Taboão da Serra (sentido Sul), Rua Pedro Mari, Praça Miguel Ortega, Rua das Rosas, Rua Paulina Ortega, Avenida José André de Moraes, Rua Roberta Simões, acessando novamente a Avenida Taboão da Serra (sentido Norte) até a Avenida Dr. José Maciel.

Interdições totais

Caso seja necessário o fechamento total, todos os acessos à Praça Nicola Vivilechio serão bloqueados, incluindo as ruas Elizabetta Lips, Levi de Souza e Silva e o acesso à Avenida Taboão da Serra pela Avenida Dr. José Maciel.

Nessa situação, as linhas de ônibus que descem a Avenida Dr. José Maciel, no sentido Avenida Taboão, serão desviadas pela Rua José Carlos de Macedo Soares, Avenida Caetano Barrela e Avenida Taboão da Serra.

Confira as interdições dia a dia:

13/02 (sexta-feira)

A partir das 20h: possível interdição parcial do entorno da Praça Nicola Vivilechio, entre a Rua Elizabetta Lips e a Avenida Dr. José Maciel.

14/02 (sábado)

Das 17h às 23h59: interdição parcial da lateral da praça e fechamento do acesso à Rua Levi de Souza e Silva.

Rua Elizabetta Lips e Avenida Dr. José Maciel permanecem abertas.

15/02 (domingo)

Das 8h às 17h: interdição parcial da lateral da praça, com fechamento do acesso à Rua Levi de Souza e Silva.

Rua Elizabetta Lips e Avenida Dr. José Maciel permanecem abertas.

Das 17h às 23h59: interdição total, com fechamento de todos os acessos à praça, incluindo Rua Elizabetta Lips, Rua Levi de Souza e Silva e o acesso à Avenida Taboão pela Avenida Dr. José Maciel.

16 e 17/02 (segunda e terça-feira)

Das 14h às 23h59: interdição parcial do entorno da Praça Nicola Vivilechio, podendo ser ampliada para total conforme a necessidade.

A Prefeitura orienta que motoristas fiquem atentos à sinalização e utilizem rotas alternativas durante os dias do evento.