Rodízio de veículos será suspenso no Carnaval; veja quando volta

Por Samara Matos, na redação

O rodízio municipal de veículos estará suspenso na capital paulista durante o feriado de Carnaval. A restrição deixa de valer entre segunda-feira (16) e quarta-feira de Cinzas (18 de fevereiro), permitindo a circulação de veículos independentemente do final da placa nesses dias.

O rodízio volta a funcionar normalmente a partir de quinta-feira, dia 19 de fevereiro, quando ficam impedidos de circular os veículos com finais de placa 7 e 8. Na sexta-feira (20), a restrição será aplicada aos finais 9 e 0.

A Prefeitura reforça que o rodízio de caminhões segue valendo normalmente durante todo o feriado, assim como as regras da Zona Máxima de Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e da Zona Máxima de Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Para o lazer da população, o Elevado Costa e Silva (Minhocão) ficará fechado para veículos no sábado (14), domingo (15) e terça-feira (17), funcionando como parque suspenso. A Avenida Paulista também será fechada ao tráfego de carros no domingo e na terça-feira de Carnaval.