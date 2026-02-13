Fim de semana terá máxima de até 30°C e pancadas de chuva em Taboão da Serra

Direto da redação

O fim de semana em Taboão da Serra será de calor, sol entre nuvens e pancadas de chuva, principalmente durante as tardes e noites. A previsão indica temperaturas elevadas, com máximas próximas dos 30°C, e possibilidade de chuvas acompanhadas de trovoadas.

Na sexta-feira (13), o dia começa com sol e aumento de nuvens pela manhã. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva, que podem se intensificar à noite. As temperaturas variam entre 20°C e 30°C, com alta probabilidade de chuva.

No sábado (14), o tempo segue instável. O sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, mas a chuva retorna à tarde e à noite. A máxima deve chegar a 29°C, com umidade elevada.

Já no domingo (15), o cenário se repete, com sol entre nuvens e pancadas de chuva no período da tarde e à noite, porém com menor volume. A temperatura varia entre 19°C e 29°C.