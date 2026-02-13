Falso dentista é preso após atender pacientes em consultório irregular em Taboão da Serra e Embu das Artes

Direto da redação

Um homem foi preso em flagrante por se passar por dentista e atender pacientes em um consultório sem condições mínimas de higiene. A prisão aconteceu em Embu das Artes, mas o suspeito também atendia moradores de Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

A ação da polícia ocorreu após denúncias sobre a prática ilegal da profissão. Para confirmar as irregularidades, uma agente se passou por paciente e conseguiu flagrar o homem realizando atendimentos, mesmo sem formação e sem registro profissional.

No momento da abordagem, três pessoas aguardavam atendimento no local. Entre elas, um estudante de odontologia que acreditava estar diante de um profissional habilitado.

Durante a vistoria, os policiais encontraram o consultório em situação precária, com equipamentos enferrujados, falta de higiene, instrumentos mal armazenados e ambiente sem qualquer padrão de segurança sanitária.

As investigações apontam que o falso dentista atuava há pelo menos quatro anos e já possuía registros policiais desde 2022 pela mesma prática. Ele foi encaminhado à delegacia e deve passar por audiência de custódia.

O homem responderá por exercício ilegal da profissão, além de outras possíveis acusações. A Polícia orienta que a população sempre confira se o profissional possui registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) antes de iniciar qualquer tratamento.