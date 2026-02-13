INÍCIO DAS AULAS: Prefeito Engenheiro Daniel dá início a entrega de uniformes e material escolar

Direto da Redação

O prefeito Engenheiro Daniel iniciou nesta quinta-feira (2) a entrega de uniformes e material escolar para os mais de 25 mil alunos da rede municipal de ensino de Taboão da Serra. A primeira escola contemplada foi a EMEB Professora Therezinha Volpato Baro.

“A gente se sente orgulhoso por estar fazendo isso [entregando os materiais no início do ano]. No ano passado fomos muito criticados por entregar o material praticamente no final do ano, só que, infelizmente, a prefeitura é diferente e precisa de processo licitatório. Tivemos muita dificuldade e assumimos o compromisso”, discursou o prefeito Engenheiro Daniel.

Em 2025, a entrega dos materiais e dos uniformes escolares foi concluída apenas no segundo semestre, já que a licitação teve uma série de contratempos jurídicos.

Além da entrega dos materiais, o prefeito anunciou que a escola vai passar por uma grande reforma. “Hoje vim aqui, não apenas para entregar os uniformes. Vim assumir um compromisso com vocês, pais e alunos. A partir de abril vamos iniciar a reforma desta escola. Vamos entregar uma nova escola, não será apenas uma pintura”, Daniel.

KIT ESCOLAR

O kit escolar entregue nas escolas municipais de Taboão da Serra é composto por uniforme com camisetas, bermuda, calça, tênis, meia e agasalho, e o material escolar com livros, cadernos, caderneta, lápis de cor, entre outros itens escolares.