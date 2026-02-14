Confira os horários do Shopping Taboão durante o Carnaval e o aniversário da cidade

Da assessoria

O Shopping Taboão tem horário especial de funcionamento durante o carnaval, entre 14 e 18 de fevereiro, e no feriado de aniversário de Taboão da Serra, no dia 19. O período traz mudanças nos horários das lojas e uma agenda voltada ao público familiar, com atividades infantis, atrações permanentes e eventos integrados ao calendário promocional do empreendimento.

No sábado, dia 14, o destaque é o Bailinho de Carnaval do Bolofofos, atração direcionada a crianças da primeira infância. O evento acontece das 16h às 19h, no estacionamento do shopping, com apresentações musicais, participação dos personagens e atividades lúdicas. A ação integra a programação especial de fevereiro e é voltada a clientes cadastrados no aplicativo do Shopping Taboão, que concentra informações e acesso às campanhas do período.

Além do bailinho, o público encontra opções de lazer que funcionam ao longo de todo o feriado, como a Arena Pop It, a Fazendinha, parque de diversões, kart e cinema. A proposta é oferecer alternativas tanto para quem busca atividades típicas de carnaval quanto para famílias que preferem programas em ambiente fechado, com menor fluxo e estrutura contínua.

Durante o período, o funcionamento das lojas, da praça de alimentação e das operações de lazer varia conforme o dia. As informações completas estão disponíveis nos canais oficiais do shopping e no aplicativo, ferramenta que também reúne benefícios, campanhas ativas e ações promocionais para clientes cadastrados.

Segundo João Almeida, gerente de marketing do Shopping Taboão, o planejamento considera o papel do empreendimento na rotina da cidade. “O shopping é um espaço de convivência que vai além das compras. Em feriados prolongados, buscamos organizar horários e programação de forma clara, para que as famílias consigam se planejar e aproveitar as opções de lazer com tranquilidade”, afirma.

Horários de Funcionamento:

Sábado (14/02): Lojas das 10h às 22h | Alimentação/Lazer das 11h às 22h

Domingo (15/02): Lojas das 14h* às 20h | Alimentação/Lazer das 11h às 22h

Segunda-feira (16/02): Lojas das 10h às 22h | Alimentação/Lazer das 11h às 22h

Terça-feira (17/02 – Carnaval): Lojas das 14h* às 20h | Alimentação/Lazer das 11h às 22h

Quarta-feira de Cinzas (18/02): Lojas das 12h às 22h | Alimentação/Lazer das 12h às 22h

Quinta-feira (19/02 – Aniversário de Taboão): Lojas das 14h* às 20h | Alimentação/Lazer das 11h às 22h

*Facultativo a partir das 12h.