Sebrae-SP lança canal no WhatsApp para fortalecer empreendedores de Taboão da Serra e região

Direto da redação

O Sebrae-SP lançou um canal oficial no WhatsApp voltado aos empreendedores de Taboão da Serra, Embu das Artes, Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra, além de outras cidades da região de Osasco. A nova ferramenta tem como objetivo facilitar o acesso a serviços, conteúdos atualizados e oportunidades para pequenos negócios.

Por meio do canal, os empreendedores passam a receber informações oficiais sobre cursos, eventos, capacitações, tendências de mercado e oportunidades, tudo de forma prática, rápida e segura, diretamente pelo aplicativo de mensagens.

De acordo com a analista de negócios Ximene Martins, a iniciativa reforça o compromisso do Sebrae-SP em se aproximar dos empreendedores da região. “A ferramenta reúne em um só lugar a agenda de cursos, eventos, capacitações e oportunidades para pequenos negócios. É um formato prático, rápido e seguro, com conteúdos oficiais e atualizados. Queremos facilitar o acesso às soluções do Sebrae-SP e fortalecer o empreendedorismo local”, destacou.

O canal também será utilizado para esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de informações relevantes sobre o universo do empreendedorismo, ampliando o alcance das ações regionais do Sebrae-SP.

O acesso é gratuito e aberto a todos os interessados. Para participar, basta acessar o canal por meio do link ou QR Code disponibilizado pelo Sebrae-SP.