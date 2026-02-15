Inscrições estão abertas para a corrida feminina “Mulheres Largam na Frente” no Shopping Taboão

Direto da redação

Já estão abertas as inscrições para a 6ª edição da corrida e caminhada “Mulheres Largam na Frente”, evento exclusivo para o público feminino promovido pelo Shopping Taboão, em Taboão da Serra. A iniciativa celebra o Dia Internacional da Mulher e reforça o incentivo à prática esportiva e ao empoderamento feminino na região.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do evento e permanecem abertas até o preenchimento total das vagas. O primeiro lote custa R$ 95, com reajuste previsto para os próximos lotes.

As participantes poderão optar entre corrida de 6 quilômetros ou caminhada de 3 quilômetros, em um percurso diferenciado que passa pelos corredores internos do shopping e pelo estacionamento. O evento é aberto a mulheres de todas as idades e níveis de preparo físico.

De acordo com a organização, a expectativa é de grande adesão, mantendo o crescimento registrado nas edições anteriores. A arena montada no estacionamento será o ponto de encontro das participantes, com espaço para aquecimento, interação e confraternização antes e depois da prova.

Para o gerente de marketing do Shopping Taboão, João Almeida, a ação vai além da atividade esportiva. “Esse evento não é só uma corrida, é uma celebração do poder feminino. Ver tantas mulheres correndo juntas e se incentivando mostra a força desse movimento, que cresce a cada edição”, afirma.