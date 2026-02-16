Semana de Carnaval terá calor de até 31°C e chuva em Taboão da Serra

Direto da redação

A semana de Carnaval em Taboão da Serra será marcada por calor, tempo abafado e pancadas de chuva frequentes, principalmente no período da tarde e da noite. A previsão indica temperaturas elevadas, com máxima chegando a 31°C, e chuvas típicas de verão, algumas acompanhadas de trovoadas.

Na segunda-feira (16), o dia terá sol entre muitas nuvens, com chuva a partir da tarde. À noite, as pancadas podem vir com trovoadas. A temperatura varia entre 20°C e 31°C.

A terça-feira de Carnaval (17) será o dia mais instável da semana. Há previsão de chuva desde a manhã, com temporais à tarde e à noite. O volume de chuva deve ser mais elevado, e a máxima fica em torno de 28°C.

Na quarta-feira de Cinzas (18), o sol volta a aparecer entre nuvens, mas ainda há chuva passageira ao longo do dia. À noite, o tempo tende a ficar mais firme, com temperaturas entre 19°C e 26°C.

Na quinta-feira (19), o tempo segue instável, com sol entre nuvens e chuvas rápidas, principalmente durante o dia. A máxima pode chegar a 29°C.

Já na sexta-feira (20), o tempo começa a melhorar. O dia será de sol com muitas nuvens, sem previsão de chuva, e temperaturas mais amenas, variando entre 17°C e 24°C.