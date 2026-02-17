Curso de confeitaria sem glúten e sem lactose em Itapecerica da Serra recebe inscrições até 25 de fevereiro

Direto da redação

Estão abertas as inscrições para o curso “Prepare e Venda – Produções de Confeitaria Sem Glúten e Sem Lactose”, voltado a moradores de Itapecerica da Serra que desejam aprender técnicas específicas da confeitaria saudável e ampliar as oportunidades de geração de renda.

A capacitação é destinada a pessoas interessadas em atuar ou se aperfeiçoar no segmento de alimentação sem glúten e sem lactose, um mercado em crescimento que atende consumidores com restrições alimentares ou que buscam hábitos mais saudáveis.

As aulas serão realizadas entre os dias 12 e 27 de março, sempre às quintas e sextas-feiras, no período da manhã, das 8h às 12h. O curso acontecerá no Banco de Alimentos, localizado na Rua Fazenda Paraíso, 251, no Parque Paraíso.

A iniciativa é promovida pelo Sebrae, com apoio do Senac e da Prefeitura de Itapecerica da Serra, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho.

Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de fevereiro. Para mais informações, estão disponíveis os telefones (11) 4668-9504 e (11) 4668-9310.