Vestibular gratuito da Univesp está com inscrições abertas e tem 134 vagas para Embu das Artes

Direto da redação

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) está com inscrições abertas para o Vestibular 2026, oferecendo 134 vagas gratuitas para o polo de Embu das Artes. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de março, exclusivamente pela internet.

As inscrições devem ser realizadas por meio do site da Vunesp, responsável pelo processo seletivo, mediante pagamento de uma taxa no valor de R$ 45,50.

As vagas estão distribuídas em três eixos de formação. Na área de Licenciatura, são ofertados os cursos de Letras, Matemática e Pedagogia. O eixo de Computação contempla Ciência de Dados, Engenharia da Computação, Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial. Já em Negócios e Produção, estão disponíveis os cursos de Administração, Engenharia de Produção e Processos Gerenciais.

As graduações são totalmente gratuitas, na modalidade Educação a Distância (EAD), com atividades e provas presenciais realizadas a cada bimestre no Polo Embu das Artes, localizado no prédio da Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Rotary, 3483, no Parque Industrial Ramos de Freitas.

Para participar do vestibular, não há limite de idade. É necessário apenas ter concluído o ensino médio ou comprovar a conclusão até o período da matrícula.

Conforme o edital, os candidatos poderão utilizar as notas do Enem das edições de 2023, 2024 e 2025, que poderão ser integradas à nota final. A prova será aplicada no dia 26 de abril, com 56 questões de múltipla escolha, além de redação.

>>EDITAL

>>MANUAL DO CANDIDATO