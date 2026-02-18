Embu das Artes completa 67 anos nesta quarta-feira, dia 18 de fevereiro

Direto da Redação

A Estância Turística de Embu das Artes completa nesta quarta-feira, de cinzas, dia 18 de fevereiro, 67 anos de emancipação político-administrativa. A cidade é conhecida mundialmente por sua feira de artesanato, que atrai milhares de turistas todos os finais de semana.

Mais do que a feira de artesanato, Embu das Artes também se consolida ano a ano como uma das cidades mais importantes da região com crescimento populacional e atraindo grandes empresas, especialmente na área de logística. Outra mudança importante na cidade é a verticalização, com a construção de grandes conjuntos habitacionais.

O município tem como prefeito Hugo Prado, do Republicanos, que já ocupou os cargos de vereador – presidindo o legislativo – e de vice-prefeito, no segundo governo Ney Santos.

Se a construção do Rodoanel trouxe atrativos logísticos, ele também trouxe problemas de mobilidade urbana e esse é um dos principais desafios que o atual gestor precisa enfrentar.

Nesta terça (17), Hugo Prado inaugurou a rotatória da Etec, que promete desafogar o trânsito na região.

MEDALHA 18 DE FEVEREIRO

Os vereadores entregam na quinta (19) a Medalha 18 de Fevereiro, honraria será entregue em sessão solene na Câmara Municipal, a partir das 10h.