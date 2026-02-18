Embu-Guaçu tem quase 6 vezes mais investimentos com novo contrato da Sabesp

Da assessoria de imprensa

A Sabesp vai investir R$ 102,9 milhões nos próximos quatro anos em obras de melhoria do saneamento básico no município de Embu-Guaçu. O valor é 585% maior que no período antes da desestatização da companhia, quando os aportes foram de R$ 17,6 milhões. Assim, o total de investimentos em seis anos chega a R$ 120,6 milhões.

Já os investimentos por habitante tiveram um aumento de 1.537% – subiram de R$ 92 para R$ 1.506.

Além dos aportes financeiros, a Sabesp ampliou as ligações de água e esgoto. Houve novos clientes atendidos desde 2024, com 783 novas ligações urbanas de água e 94 em áreas informais e rurais, além de 833 novas coletas de esgoto em áreas urbanas e 249 em áreas informais e rurais.

Nos próximos quatro anos, R$ 102,9 milhões serão investidos em obras de saneamento

Mais beneficiados com a tarifa social

A região também registrou aumento no número de famílias beneficiadas com tarifa social, no comparativo entre antes e depois da privatização. Em Embu-Guaçu, o número de beneficiados passou de 1.699 para 4.403 (aumento de 159%).

A tarifa social e a tarifa vulnerável da Sabesp fazem parte de um programa criado para que as pessoas de baixa renda tenham acesso aos serviços essenciais de água tratada e saneamento básico, com descontos de até 78% na conta de água e esgoto dependendo da faixa de inscrição no CadÚnico.