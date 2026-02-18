Águia da PM faz resgate de homem que pulou de passarela em Taboão

Direto da redação

Na tarde desta quarta-feira (18), um homem ficou gravemente ferido após pular de uma passarela em frente ao Shopping Taboão, em Taboão da Serra.

O Helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para o socorro. A vítima caiu na pista da Avenida Taboão da Serra, no sentido São Paulo. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros também atuaram no atendimento.

A ocorrência causou lentidão no trânsito, principalmente no sentido da capital.

Apoio emocional: em casos de depressão ou sofrimento emocional, procure o CVV – Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188, com atendimento gratuito 24 horas.