loader-image
temperature icon 25°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Águia da PM faz resgate de homem que pulou de passarela em Taboão

Compartilhar notícia

Direto da redação 

Na tarde desta quarta-feira (18), um homem ficou gravemente ferido após pular de uma passarela em frente ao Shopping Taboão, em Taboão da Serra.

O Helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para o socorro. A vítima caiu na pista da Avenida Taboão da Serra, no sentido São Paulo. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros também atuaram no atendimento.

A ocorrência causou lentidão no trânsito, principalmente no sentido da capital.

Apoio emocional: em casos de depressão ou sofrimento emocional, procure o CVV – Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188, com atendimento gratuito 24 horas.

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.

Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.