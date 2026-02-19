Tarifa Social Paulista: moradores de Itapecerica da Serra podem se cadastrar em mutirão nesta quinta (19)

Da Agência SP
Entre os serviços prestados à comunidade estão o cadastro na Tarifa Social Paulista, negociação de débitos e solicitação de caixas-d’água gratuitas
Moradores de Itapecerica da Serra que têm direito à Tarifa Social Paulista poderão se cadastrar no programa durante mutirão de atendimento nesta quinta-feira (19). Durante o evento no município, as equipes da Sabesp estarão à disposição para tirar dúvidas sobre a adesão a Tarifa Social, atualizações cadastrais, negociações de dívidas, além de programas da companhia como o Reserva Certa (de doação e instalação gratuita de caixas-d’água para famílias de baixa renda).
O atendimento será feito na Avenida Soldado-Polícia Militar Gilberto Augustinho, 1276, das 9h às 17h. Para serem atendidos, os clientes devem portar um documento de identificação e a conta de água do imóvel. Quem tem o aplicativo da Sabesp pode usar a fatura digital.
SERVIÇO:
Local: Avenida Soldado-Polícia Militar Gilberto Augustinho, 1276, Itapecerica da Serra (em frente à UBS Valo Velho)
Data: 19 de fevereiro
Horário: Das 9h às 17h.