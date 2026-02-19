Tarifa Social Paulista: moradores de Itapecerica da Serra podem se cadastrar em mutirão nesta quinta (19)

Moradores de Itapecerica da Serra que têm direito à Tarifa Social Paulista poderão se cadastrar no programa durante mutirão de atendimento nesta quinta-feira (19). Durante o evento no município, as equipes da Sabesp estarão à disposição para tirar dúvidas sobre a adesão a Tarifa Social, atualizações cadastrais, negociações de dívidas, além de programas da companhia como o Reserva Certa (de doação e instalação gratuita de caixas-d’água para famílias de baixa renda).