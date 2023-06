Campanha do agasalho Aquece Taboão inicia nesta segunda-feira (5) em Taboão da Serra

Direto da redação

O Fundo Social de Solidariedade de Taboão da Serra, em parceria com o Governo

Municipal, através de Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), e com Fundo

Social de Solidariedade Estadual, realizará a campanha do agasalho Aquece Taboão,

com o tema: “Doe amor para quem precisa de calor”, a partir do dia 05/06. A ação

tem o intuito de arrecadar roupas, sapatos e cobertores novos ou usados, em bom

estado para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade social. A

campanha segue até 22/09.

As doações podem ser feitas em uma das 13 Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos

oito Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), nas Delegacias de Polícia e

no próprio Fundo Social de Solidariedade, na Rua Marechal Floriano Peixoto, 242,

Jardim Saporito.

Além das doações, a equipe do Serviço de Abordagem Social (SEAS) realiza busca

ativa para localizar pessoas desabrigadas quando a temperatura for 12 ºC ou menos.

Após encontrá-los, caso aceitem, são levados para o Centro de Referência

Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), onde poderão

passar a noite, a partir do dia 05/06.

“A campanha Aquece Taboão é de extrema importância para que ajudemos cada vez

mais pessoas em situação de vulnerabilidade social. Todo ano o Governo Municipal,

com muita competência, realiza essa ação que beneficia quem mais precisa. Convido

a todos para participar deste ato de carinho, e vamos juntos doar amor para quem

precisa de calor!”, disse o prefeito Aprígio.

O secretário de Assistência Social Wagner Eckstein, comentou que uma parcela da

sociedade conta com os serviços de políticas públicas oferecido. “Nessa época do

ano as temperaturas ficam mais baixas, e mais um ano que nos comprometemos em

realizar essa campanha. Queremos cuidar da população, para que esse inverno seja

mais aconchegante e seguro para todos”, afirmou.

Serviço

Fundo Social de Solidariedade

Rua Marechal Floriano Peixoto, 242, Jardim Saporito

Mais informações: (11) 4701-9021

Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS)

Rua Ananias Carmerindo Pires, 40/60, Jardim Panorama

Telefone: (11) 4138-8040

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13 – Pq. Assunção

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34 – Jd. das Oliveiras

UBS Jd. Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400 – Jd. Margaridas

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85 – Pirajuçara

UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276 – Jd. Silvio Sampaio

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143 – Jd. Santa Cecília

UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111 – Jd. Suiná

UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181 – Jd. Salete

UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jd. Record

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jd. Panorama

UBS Dra. Tânia Regina dos Santos – Rua Uruguai, nº 73 – Jd. América

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino

1º Distrito Policial de Taboão da Serra

Avenida Jovina de Carvalho Dau, 233, Parque Santos Dumont

2º Distrito Policial de Taboão da Serra

Estrada Kizaemon Takeuti, 1391, Jardim Clementino

CRAS Clementino

Estrada Kizaemon Takeuti, 1145, Jardim Clementino

Telefone: (11) 4787-9151

CRAS Monte Alegre

Av. Corifeu de Azevedo Marquês, 247 – Jardim Santa Terezinha

Telefone: (11) 4786-7834

CRAS Pirajuçara

Rua Jurandir Cabelho, 452, Parque Jacarandá

Telefone: (11) 4771-6228 |(11) 4137-2121

CRAS Saporito

Rua Zeicy Aparecida N Batista, 39 – Jardim Record

Telefone: (11) 4139-9106

CRAS Scândia

Rua Guilherme Busto, 130, Jardim Scândia

Telefone: (11) 4139-8353

CRAS Trianon

Rua Rodrigues Alves, 29, Jardim Trianon

Telefone: (11) 4787-3943 | (11) 4685-2091

CRAS Vila Sônia

Rua Elza Feres, 360, Jardim Vila Sônia

Telefone: (11) 4701-2320 | (11) 4685-8342

CRAS Vila Indiana

Rua Brasilina Beu, 55, Vila Indiana.

Telefone: (11) 4138-2075

Serviço de Abordagem Social (SEAS)

Rua Milton Martins Moura, 30, Vila Francisco Remeikis

Telefone: (11) 4139-1105 e (11) 4138-7155

Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de

Rua)

Rua Felice Del Paggio, 100, Vila Francisco Remeikis

Tel. 4135-3194