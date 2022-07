Campanha Julho Amarelo será realizada de 25 a 29 de julho nas UBSs de Taboão da Serra

Direto da redação

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Taboão da Serra realiza a Campanha Julho Amarelo com o objetivo de promover a conscientização da população sobre a prevenção das Hepatites Virais. De 25 a 29/07, todas as 13 Unidades Básicas de Saúde terão testes rápidos e vacinas.

A Hepatite Viral é uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Os públicos-alvo da testagem são especialmente para aqueles acima de 40 anos e portadores de diabete.

Devem também procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) aqueles que foram submetidos à transfusão de sangue e hemoderivados no passado, os que usam ou já usaram drogas, os que tem piercings e tatuagens e aqueles que nunca realizaram uma testagem para Hepatite B e C.

“A Secretaria de Saúde junto com a Secretaria de Assistência Social, vão estimular as populações mais vulneráveis a procurar as UBSs para fazer o exame de hepatite e para receber a vacina contra a Hepatite B. Lembrando que, a Hepatite B é tratável e prevenível com a vacina, já a Hepatite C é tratável e curável”, disse o coordenador do Programa Municipal de Hepatite Viral, Dr. Fernando Nakaya.

“As nossas UBSs estão prontas para receber todos aqueles em situação de vulnerabilidade que queiram se vacinar e fazer o teste de Hepatite Viral. A Secretaria de Saúde juntamente com a secretaria de Assistência Social, vão auxiliar e incentivar a população para fazer os testes e se vacinarem. Acredito que assim vamos ajudar várias pessoas que precisam”, disse o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Na quarta-feira, 27/07, às 9h, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), localizado na Rua Milton Martins Moura, 30, Vila Francisco Remeiks, receberá uma ação da Secretaria de Saúde em conjunto com a Secretaria de Assistência Social para levar informação, testes e vacinas para pessoas atendidas pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (CENTRO POP).

Serviço:

Campanha Julho Amarelo

Local: Unidades Básicas de Saúde

De 25 a 29/07

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13, Pq. Assunção

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jd. das Oliveiras

UBS Jd. Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85, Pirajuçara

UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Jd. Santa Cecília

UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jd. Record

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama

UBS Jardim América – Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino