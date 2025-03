Campeonato da 1ª Divisão de Futsal de Taboão da Serra começa neste domingo (16)

Direto da PMTS

Nesta semana, começa o 25º Campeonato Municipal de Futsal – 1ª Divisão. A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Esportes e Lazer(SEMEL), dá início a mais uma emocionante disputa. A partir do dia 16 de março, as equipes começam a se enfrentar na primeira rodada da primeira fase.

Os 24 times que disputarão o troféu da Série Ouro 2025 são: Barrigadas FC, Toque Sutil FS, Sonic Futsal, Sem Crise das Oliveiras, Águia do Sul, Toa Toa Futsal, Razanet, Star Futsal, Sacanagem Futsal, Sempre Eles FC, Sedentários Futebol Clube, Praça 1 Futsal, Amigos São Geraldo FS, Roma Futsal, Família Tanu Junto FS, Devagar, Vem Comigo, Aeca Real Madruga, Pinga Fogo Futsal, Esquadrilha Futsal, Alemonstro, Nova Brisa FS, Família Mariano Futsal e Quadra Verde Futsal.

“Estamos muito entusiasmados com a retomada das atividades esportivas. A pedido do prefeito Engenheiro Daniel, reorganizamos os campeonatos municipais e o ponta pé inicial será a disputa da Série Ouro do Futsal. Com certeza teremos jogos eletrizantes e de tirar o fôlego. Contamos com a presença das torcidas”, afirma o secretário de Esportes e Lazer, Luiz Lune.

Todos os jogos acontecerão nas quadras do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Pietra Medeiros, Inocoop e CSU, simultaneamente, a partir das 9h.

Mais informações, horários e tabela completa podem ser obtidos na sede da SEMEL, que fica na Avenida Doutor José Maciel, 708, no Jardim Maria Rosa. O telefone é o (11) 4788-5888.

Serviço:

Campeonato da 1ª Divisão de Futsal – Série Ouro 2025

Início: 16/03, às 9h

Locais:

– CIE Pietra Medeiros – Rua Antônio Pestana, 434 – Parque Monte Alegre

– Quadra do CSU – Estrada Benedito Cesário de Oliveira, s/n, Parque Pinheiros

– Quadra do Inoocop – Rua Helena Moraes de Oliveira, 391/494, Parque Pinheiros