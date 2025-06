Capitão do Penta lança a “Cafu Academy” no Shopping Taboão e aposta no Hexa do Brasil em 2026

Por Allan dos Reis, no Shopping Taboão

Capitão do Penta em 2002, o jogador Cafu inaugurou em Taboão da Serra nesta quarta-feira (25) a primeira unidade da “Cafu Academy”, escola que começa a funcionar oficialmente no dia 7 de julho e promete formação esportiva, cidadania e inclusão social para crianças e adolescentes com idade entre 3 e 13 anos.

O novo espaço, que fica na cobertura do estacionamento do Shopping Taboão, vai atender toda família taboanense, com locação de campo para empresas e grupos de amigos, eventos corporativos, torneios, festas de aniversário infantis e até eventos musicais.

“Eu sou morador do Jardim Irene, Zona Sul de São Paulo, tenho muitos amigos em Taboão da Serra e vimos através do Shopping a oportunidade certa para que a gente pudesse dar o pontapé inicial. É uma cidade que tenho carinho e frequento bastante”, diz Cafu em entrevista coletiva.

O projeto se divide em quatro pilares principais:

Cafu Academy: aulas de futebol infantil com foco na iniciação esportiva, comportamento, fundamentos táticos e técnicos, atividades coletivas, torneios internos e amistosos.

Cafu Pro: treinamentos de alto rendimento para categorias sub-13 e sub-15, voltados à preparação de atletas para clubes.

Cafu College: voltado para jovens de 16 a 22 anos, oferece preparação esportiva com foco em bolsas de estudo nos Estados Unidos.

Cafu Social: iniciativa que concede 40 bolsas gratuitas para crianças de 9 a 12 anos de escolas públicas.

“CHANCES CLARAS DO HEXA”

Cafu também colocou a seleção brasileira como uma das favoritas a conquistar a Copa do Mundo de Futebol em 2026. “O Brasil tem chances claras de conquistar o Hexa. Vejo uma seleção muito bem trabalhada, muito bem montada, já tirando o peso das eliminatórias. Agora é só pensar em Copa do Mundo e tenho certeza que ao chegar vai ser considerada uma das favoritas”, diz.

CLUBES DO BRASIL VÃO CONQUISTA O MUNDIAL DE CLUBES

Disputado pela primeira vez nos Estados Unidos, o Mundial de Clubes reúne a elite do futebol mundial e para o Pentacampeão, as equipes brasileiras têm a chance de conquistar a taça. “Acho que Palmeiras e Flamengo têm chance muito grande. O ganhador sai entre Botafogo, Flamengo e Palmeiras”, apostou.