Homem é preso após roubar celular em Taboão da Serra e tentar despistar a GCM

Direto da redação

Um homem suspeito de roubar um celular em Taboão da Serra foi preso na tarde desta quarta-feira (25) após tentar despistar a Guarda Civil Municipal (GCM). Ele é morador do Jardim Maria Virgínia, na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo.

Segundo informações, o suspeito entrou em Taboão, cometeu o roubo e retornou para sua casa, onde teria deixado o aparelho. Em seguida, voltou para o município, mas acabou sendo reconhecido.

A vítima localizou uma equipe da GCM, denunciou o crime e repassou as características do autor. As equipes iniciaram patrulhamento e prenderam o homem nas esquinas da Estrada Kizaemon Takeuti com a Rua João Antônio da Fonseca, na divisa com o Campo Limpo.

Ele foi levado ao 2º Distrito Policial de Taboão da Serra e aguarda audiência de custódia.