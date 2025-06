Câmara de Taboão da Serra realiza campanha de doação de sangue nesta quinta, dia 26; Veja como doar

Da CMTS

Nesta quinta-feira, dia 26, os taboanenses vão poder doar sangue na Câmara Municipal de Taboão da Serra das 9h às 16h. A iniciativa faz parte do Junho Vermelho, lei de autoria do ex-vereador e presidente Dr. André da Sorriso, e será realizada em parceria com o instituto Amor Se Doa.

Para doar sangue, é preciso se inscrever e estar em boas condições de saúde, pesar mais de 53 kg, ter idade entre 16 e 69, além de não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses. As pessoas que receberam a vacina contra Covid-19 devem esperar entre 48 horas (Coronavac) e 7 dias (demais vacinas).

De acordo com o Ministério da Saúde, uma bolsa de sangue é capaz de salvar até quatro vidas.

SERVIÇO:

Campanha de Doação de Sangue

Dia 26 de junho (quinta-feira) / Horário: das 9h às 16h

Local: Câmara Municipal de Taboão da Serra (Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena)