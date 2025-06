Suspeito de envolvimento na morte de delegado é preso em Itapecerica da Serra com moto roubada

Direto da redação

Um homem suspeito de envolvimento no assassinato do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior foi preso nesta segunda-feira (23) em Itapecerica da Serra. A captura foi realizada por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), após o suspeito ser flagrado pilotando uma motocicleta roubada.

De acordo com informações da Polícia Civil, o veículo tinha queixa de roubo registrada no dia 15 de junho, em Itapecerica da Serra. Durante a abordagem, os agentes verificaram a placa e constataram que se tratava do mesmo modelo usado em crimes recentes na capital paulista, incluindo o que resultou na morte do delegado.

Josenildo Belarmino foi morto no dia 14 de janeiro, na Rua Amaro Guerra, no bairro Chácara Santo Antônio, na Zona Sul de São Paulo. Segundo as investigações, ele foi abordado por assaltantes que usavam mochilas de entregador para despistar. O delegado reagiu, mas acabou sendo baleado pelas costas e morreu no local.

A polícia já identificou e prendeu outros envolvidos na ação criminosa, incluindo uma mulher apontada como responsável por ajudar no planejamento dos roubos. Agora, com a nova prisão, as autoridades acreditam estar mais próximas de identificar todos os integrantes da quadrilha, que atuava de forma organizada na capital e em cidades da região metropolitana.

O homem detido foi encaminhado à delegacia de Itapecerica da Serra e será transferido nos próximos dias para unidade prisional. Ele deve responder por latrocínio (roubo seguido de morte), receptação e associação criminosa.

A Polícia Civil segue investigando o caso e busca localizar um último suspeito, identificado como Victor, de 20 anos, que permanece foragido.