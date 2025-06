Exposição com moda autoral inspirada em Cora Coralina chega ao Senac Taboão

Da assessoria do Senac

Quantas vidas cabem numa vida? De 24 de junho a 01 de julho, “Todas as Coras pelo Brasil” desembarca em Taboão da Serra, São Paulo, carregada de coragem para sempre dar um passo além. A exposição itinerante propõe um diálogo entre moda, literatura e possibilidades “improváveis”, inspirado na trajetória de uma das principais escritoras brasileiras, Cora Coralina. O espaço reforça a importância da persistência da figura feminina que publicou seu primeiro livro aos 76 anos de idade.

A passagem ocorre no SENAC Taboão da Serra, das 8h às 19h. A beleza de ser quem você é dentro de cada uma das suas faces. Foi por esta razão que os caminhos da marca goiana Thear e Cora Coralina se entrelaçaram até encantar o público da São Paulo Fashion Week (SPFW).

Despertando o olhar sob o mundo “coralino” por todo o Brasil, a responsável pela curadoria do projeto apresenta 30 looks autorais que reinterpretam estampas, formas e cores de goiana Ana Lins dos Guimarães Peixoto, que eternizou-se com o pseudônimo aos 75 anos de idade na publicação de seu primeiro livro.

“O toque do algodão, bolsos providenciais, os grampos de cabelo, mangas ¾, cada peça feita à mão traduzem a calmaria e paciência que o legado de Cora transmite. A coleção é uma forma de ressignificar a crença de que há idade para sonhar. Cada estampa carrega um fragmento da história de uma mulher que publicou sua primeira obra aos 76 anos. Esta exposição é um convite para que cada visitante se reconheça na coragem de Cora para criar, recomeçar e conquistar”, Theodora Alexandre, fundadora da Thear.

Fundada em 2018, a Thear é uma marca feita a muitas mãos que cruza moda autoral, artes plásticas e design de estampas em reverência à cultura brasileira. A marca, que já passou pela Casa de Criadores e é parte da line up da São Paulo Fashion Week desde 2022, mescla técnicas artesanais com inovação estética, moda responsável e memórias afetivas.

Silêncio e encantamento provocam o público a refletir sobre a própria identidade, a relatividade do tempo e chama da reinvenção. O projeto “Todas as Coras pelo Brasil”, que já passou por Goiânia/GO, Brasília/DF e Caxias/MA, é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura de Goiás.

SERVIÇO:

Exposição: Todas as Coras pelo Brasil | Edição Taboão da Serra

Período: 24 de junho a 01 de julho de 2025

Horário: 8h às 19h

Local: SENAC Unidade Taboão da Serra

Rua Salvador Branco de Andrade, 182 – Jardim São Miguel, Taboão da Serra – SP, 06760-100

Entrada: Gratuita

Ficha técnica – :

Coordenador Geral: Eleotério Alexandre | Theodora Alexandre

Coordenador de Produção: Tiago dos Santos Alchuffi

Coordenadora Executiva: Gabrielle Ramos de Carvalho

Produtor: Deusivan Martins de Araújo

Produtora Executiva: Tattiany Menezes

Coordenador de Divulgação: Bruno Roberto Ribeiro

Assessoria de imprensa: Raissa Francisco, pela Targ Comunicação

Design de Estampas: Kênia de França

Design Gráfico: Isabella Ruffino

Comunicação: João Moraes