Carnaval será de calor intenso, com temperaturas de até 33°C e pouca chuva

Os foliões que pretendem curtir o Carnaval podem esperar dias de muito calor e variação no tempo. A previsão indica temperaturas acima dos 30°C, com possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite.

Sexta-feira (28/02) – Sol pela manhã, com aumento de nuvens ao longo do dia. Há possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Mínima de 20°C e máxima de 32°C.

Sábado (01/03) – O dia começa com sol e algumas nuvens. Não há previsão de chuva significativa. Mínima de 21°C e máxima de 33°C.

Domingo (02/03)– Sol e muitas nuvens durante o dia, mas sem previsão de chuva. À noite, o céu continua com bastante nebulosidade. Mínima de 21°C e máxima de 32°C.

Segunda-feira (03/03) – Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o tempo fica mais aberto. Mínima de 21°C e máxima de 32°C.

Terça-feira (04/03)– Sol com algumas nuvens e tempo seco. Não há previsão de chuva. Mínima de 21°C e máxima de 32°C.

Quarta-feira (05/03) – O tempo muda novamente, com sol pela manhã, aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21°C e máxima de 31°C.

Atenção ao calor extremo

Os próximos dias serão marcados por um forte calor, com índices de raios UV em nível extremo. É essencial redobrar os cuidados com hidratação, uso de protetor solar e roupas leves. Além disso, a qualidade do ar pode ficar comprometida, afetando pessoas com problemas respiratórios.