Bloco Cachorro de Selva se apresenta nos dias 1 e 2 de março em Taboão da Serra

Direto da PMTS

Com apoio da Prefeitura de Taboão da Serra, neste final de semana, a partir das 16h, a população de toda a região poderá aproveitar a apresentação do Bloco Cachorro de Selva, um dos tradicionais blocos de Carnaval de rua da cidade.

No sábado, 1º de março, o Bloco Cachorro de Selva se apresentará na Rua Carlos Fernandes (ao lado do Poupatempo), no Parque Jacarandá.

Já no domingo, 2, a agremiação preto e laranja estará na Rua Irati, altura do nº 120, no Jardim Trianon.

O Bloco Cachorro de Selva nasceu no Jardim Trianon e hoje conta pessoas de outras localidades. Nos dois dias de festa, mais de 60 integrantes estarão nas ruas para animar os foliões, que poderão ir às festas fantasiados e aproveitar ainda mais a experiência.

Para garantir que tudo esteja perfeito, aos domingos, desde o dia 16 de janeiro, o Bloco Cachorro de Selva realizou ensaios abertos na Rua Carlos Fernandes, em preparação para o Carnaval 2025.

Serviço:

Bloco Cachorro de Selva

– 01/03 (sábado) – às 16h

Rua Carlos Fernandes, Parque Jacarandá (ao lado do Poupatempo)

– 02/03 (domingo) – às 16h

Rua Irati, alt. nº 120, Jardim Trianon