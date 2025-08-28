Carreata contra a Nova Raposo Tavares e pedágios tem como destino final Embu das Artes neste sábado (30)

Por Samara Matos, na redação / Foto: Governo de SP

Embu das Artes será o ponto de encerramento da Carreata Intermunicipal “Nossa Raposo”, marcada este sábado (30). O ato, organizado pelos movimentos “Nova Raposo Não” e “Pedágios Não”, reúne moradores de São Paulo, Cotia e Vargem Grande Paulista em protesto contra a concessão da Rodovia Raposo Tavares à iniciativa privada e a instalação de pedágios ao longo do trecho.

O evento ocorrerá das 9h às 12h30, ocupando uma faixa da rodovia, e o encerramento será no Parque Francisco Rizzo, em Embu das Artes, após os três grupos se encontrarem em frente à Prefeitura de Cotia. A carreata deve gerar lentidão em diversos trechos da via.

O que é a Nova Raposo Tavares

A chamada Nova Raposo Tavares refere-se ao projeto de concessão do trecho da rodovia entre o km 10 e km 39 à iniciativa privada, dividido entre as empresas Ecovias (km 10 ao 34) e CCR (km 34 até Araçoiaba da Serra). A proposta prevê a instalação de pedágios, sistemas de cobrança automática (free flow) e obras de modernização da rodovia.

Segundo os movimentos que organizam a carreata, o projeto foi definido sem consultas públicas e sem estudos ambientais completos, gerando preocupação quanto a impactos socioambientais e econômicos na região.

Principais críticas à Nova Raposo Tavares

Impacto ambiental: o traçado atravessa a APA Embu Verde , podendo afetar mais de 150 mil árvores, 350 nascentes e a Reserva Florestal do Morro Grande , fundamental para o abastecimento de água de Cotia e São Paulo.

Pedágios previstos: o km 37 receberá cobrança a partir de 2025, podendo gerar custos de até R$ 300 mensais para quem utiliza o trecho diariamente.

Custo social: experiências em outros trechos mostram inadimplência elevada, multas de R$ 195 e perda de pontos na CNH.

Transporte coletivo negligenciado: moradores reivindicam prioridade para soluções de mobilidade, como a Linha 22-Marrom do Metrô, conectando São Paulo a Cotia.

Reivindicações da carreata

Os organizadores pedem que:

Não sejam instalados pedágios no trecho previsto; O transporte coletivo seja prioridade, com expansão do metrô e integração aos trens metropolitanos; Haja preservação ambiental e participação popular nas decisões; O projeto siga diretrizes de Cidades Inteligentes, conforme recomenda o Governo Federal.

Itinerário da carreata

São Paulo: Praça Elis Regina (Butantã), às 9h30;

Cotia: estacionamento em frente à Prefeitura, às 10h30;

Vargem Grande Paulista: Feira Livre (Av. Elias Alves da Costa, 1300), às 9h.

Os três grupos seguem juntos até o Parque Francisco Rizzo, em Embu das Artes, com chegada prevista às 11h30.

Embu das Artes recebe o encerramento da carreata

Por ser o ponto final da mobilização, Embu das Artes concentrará grande parte da atenção do ato. O Parque Francisco Rizzo foi escolhido por sua importância como espaço público de mobilização social. A carreata reunirá moradores engajados em discutir os impactos ambientais e de mobilidade urbana do projeto da Nova Raposo Tavares, reforçando a participação da comunidade local na tomada de decisões.